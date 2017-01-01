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Gediz Belediyesinden Termal Tatil Köyü projesi ile ilgili açıklama

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:00
Gediz Belediyesinden Termal Tatil Köyü projesi ile ilgili açıklama
Gediz Belediyesinden Termal Tatil Köyü projesi ile ilgili açıklama

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesi Gediz Termal Tatil Köyü projesine verilen onayın ardından, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını, firmanın şantiye kurulumuna başladığından vatandaşların can ve mal güvenliği açısından şantiyenin araç ve insan trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Bu konuda Gediz Belediyesinden yapılan açıklamada,"Gediz Termal Tatil Köyü projemize 31 Mart 2017 tarihinde onay verilerek start vermiş olduğumuzu daha önce halkımız ile paylaşmış idik. Yüklenici firma Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.'ne yer teslimi yapılmıştır. Firmanın şantiye kurulumuna başladığından bu esnada halkımızın can ve mal güvenliği açısından Belediyemizden şantiye sahasının tamamen araç ve insan trafiğine kapatılması istenmiştir. Bu kapsamda belediyemizce vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bir takım tedbirler almak zorunluluğu hasıl olmuştur. Belediyemizce alınan tedbirler kapsamında; İnşaat sahası içinde kalan hamam faaliyetine son verilmiş; cami, müdüriyet ve bakkal hizmetleri apartlar bölgesine taşınarak burada hizmet vermeye başlanması planlanmıştır. Halkımızın bu çalışma süresi içerisinde şantiye mahalline girişi olmayacağından mevcut apart misafirlerimiz ile piknik alanına gelen günü birlikçi misafirlerimizin Kızılüzüm yolunu kullanmaları gerekmektedir. Aqua Park girişi aynı noktadan devam edecektir.Halkımızın, Belediyemizin almış olduğu bu uygulama kararlarını anlayışla karşılayacağını bekler; Halkımıza duyururuz" denildi.(EFE)

25.05.2017 13:00:05 TSI
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