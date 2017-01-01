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Sarıgöl Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde açılan dikiş, nakış ve el işleri kurslarına katılan kursiyerlerce hazırlanan ürünler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Sergi açılışına, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, kursiyerler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşınını okunmasının ardından halk oyunu ekipleri yöresel oyunlarını sergiledi. Serginin açılış konuşmasını yapan Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Açıkgöz, "2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından bu güne kadar 35'i genel, 27'si mesleki ve teknik, 3'ü okuma ve yazma olmak üzere toplam 65 kurs açıldı. Bu kurslarımıza 525'i erkek, 626'sı kadın olmak üzere bin 151 kursiyer katıldı. Bunlardan 617 kursiyerimize belge verildi. Ayrıca, Şeyhdavutlar Mahallemizde İŞKUR işbirliği ile yöresel kilim dokuma kursu açtık. Karacaali, Alemşahlı mahallelerimizde ilçe orman şefliği destekli odun kesme kursları açtık'' dedi. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Yıl sonu sergisinde kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin belgeleri Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından verildi. Sergi daha sonra davetliler ile birlikte gezildi. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, iki gün boyunca açık kalacak sergiye tüm Sarıgöllüleri davet etti.

(VS-ÖND-Y)



25.05.2017 13:05:03 TSI

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