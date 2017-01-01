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Orhangazi Semt konağı inşaatı hızla devam ediyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi'nin başlattığı Semt Konağı projelerinden Orhangazi Mahalle Semt Konağı'nın inşaası hız kesmeden devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, gerçek mahalle kültürünün ve ruhunun yaygınlaşması amacıyla başlatılan ´Semt Konağı´ projelerinden Orhangazi Mahalle Semt Konağını en kısa zamanda tamamlayıp açılışa hazır hale getireceklerini söyledi. Mahallelerdeki semt konakları inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Toltar, "Orhangazi Mahallesi Semt Konağı inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatı en kısa zamanda bitirerek vatandaşımızın kullanımına hazır hale getireceğiz.

Semt konağı mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak, özlem duyduğu, gerçek mahalle kültürünü ve ruhunu burada yaşayıp gelecek kuşaklara aktarmasına imkân sağlayacak. Sosyal ve kültürel anlamda pek çok ihtiyacı karşılayacak" ifadelerine yer verdi. Semt konaklarının mahalle içerisinde birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmayı artırdığı gibi komşuluk ilişkilerini de pekiştireceğinin altını çizen Başkan Toltar, "Semt konaklarının her türlü ihtiyacının karşılanarak, hizmet kalitesinin üst düzeyde olması için gereken donanımına özen gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

Semt konağıyla ilgili detayları da paylaşan Ali Toltar, "Semt konağında mescit, taziye alanı, halkımız için sosyal alanlar, çocuklar için kütüphane, okuma salonu yer alıyor. Halkımızın oturup vakit geçirebileceği, çay içebileceği fonksiyonel yaşam alanları oluşturuyoruz. Birçok sosyal ve kültürel ihtiyacını tek mekânda, çağın gereklerine uygun bir şekilde karşılayabilecek. Semt konağında gençlerimizde kütüphanede derslerini yapabilecek. Çok amaçlı salonda ise taziye, toplantılar gibi bir takım faaliyetler de yapılabilecek" dedi.

(RFK-Y)



25.05.2017 13:06:57 TSI

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