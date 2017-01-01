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Aktaş: "Aladağ, turizmin incisi olacak"



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ADANA (İHA) - Aladağ Gönüllüleri Türkmen Derneği Başkanı Mustafa Aktaş, "Aladağ, Çukurova'nın saklı bir cennetidir. Aladağ'ın turizmin incisi olması sürekli çalışacağız" dedi.

Aladağ Gönüllüleri Türkmen Derneği, üyeleriyle birlikte "Aladağ'ın Geleceği Turizm" adı altında gerçekleştirdikleri gecede bir araya geldi.

Dernek yönetiminin ve üyelerinin katıldığı toplantıda söz alan dernek başkanı Mustafa Aktaş, "Aladağ, Çukurova'nın saklı bir cennetidir. Doğası, tarihi mekanları, yayla olma özelliği, şifalı suları, şelaleleri, andız pekmezi gibi çok önemli değerlere sahiptir. Dört mevsim ziyaretçi çekebilecek iklimi vardır. Bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi tanıtmak için el birliğiyle çaba göstermeliyiz" dedi.

(UMT-Y)



25.05.2017 13:08:36 TSI

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