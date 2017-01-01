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250 Motorcu Kumluca'da kamp yaptı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:17
250 Motorcu Kumluca'da kamp yaptı
250 Motorcu Kumluca'da kamp yaptı

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Motorize 07 Antalya Motosiklet Kulübü tarafından yaklaşık 250 motorcunun katılımıyla kamp organizasyonu düzenlendi.
Motorize 07 Antalya Motosiklet Kulübü tarafından Türkiye'nin değişik illerinden motosiklet tutkunlarının bir araya getirildiği ve ilçenin doğal, tarihi ve kültürel alanlarının tanıtımı amacıyla Kumluca Belediyesi tarafından da desteklenen üç günlük Kumluca kampı sona erdi.
Mavikent Mahallesi Papaz koyunda kamp kuran 250 motosiklet tutkunu üç gün süreyle ilçenin doğal, tarihi ve kültürel yerlerini tanıma fırsatı buldu. Kulüp adına açıklama yapan Motorize 07 Antalya Motosiklet Kulübü Başkanı Osman Koçak, motosiklet tutkunları olarak zaman zaman Türkiye'nin değişik illerine organizasyonlar gerçekleştirdiklerini, bu yıl ikinci kez Kumluca ilçesine yaptıklarını söyledi.
Organizasyon kapsamında Olympos Antik Kenti'ni gezdiklerini belirten Koçak, "Bizim bu organizasyonu yapmamızdaki amacımız, motosiklet tutkunu arkadaşlarımıza, dostlarımıza, doğayı sevdirmek, motosiklet ile birlikte ülkemizin doğal, tarihi ve kültürlerinin tanıtılmasını sağlamak. Bu noktada Kumluca'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatımızı oldu. Ekibimiz Olympos Antik Kenti gezisinden oldukça keyif aldı. Organizasyonumuza Antalya'mızın yanı sıra, Çanakkale, İzmir, Denizli, İstanbul, Eskişehir, Mersin, Isparta, Burdur, Balıkesir, Konya ve Muğla illeri ve ilçelerinden katılımcılar var. Bu organizasyonda ev sahipliği yaparak bizleri misafir eden Kumluca Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

25.05.2017 13:17:24 TSI
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