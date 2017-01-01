YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Piknikli kongre

Piknikli kongre



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Engelliler Derneği'nin kongresi piknikte yapıldı.

Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı Belediye Su Deposu Tesisleri'nde yapıldı. Hem piknik, hem de kongre yapıldı. Engelli ve ailelerinin doyasıya eğlendiği kongrede Harun Sak yeniden dernek başkanı oldu. Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Süleyman Çelik'in de katıldığı kongrede konuşan Harun Sak, "Uzun kış aylarında engelliler evlerinden çıkamadı. Biz de olağan kongremizi piknik havasında yapalım istedik. Bahara merhaba pikniğimiz ve kongremiz şölen havasında geçti. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bize bu güzel insanlara hizmet etmeyi nasip ettiği için de binlerce kez şükrediyorum' dedi.

Harun Sak başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Yurdanur Ülker, Muteber Gündüzer, Bilcan Duran, Şerife Üstün, Fatma Çiçek ve Yasemin Loğa.

(HS-MŞ)



25.05.2017 13:16:41 TSI

NNNN

