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Salihli OSB 2. etapta ilk imza atıldı



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Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yatırımcıların gözdesi olan ve 20 firmanın talepte bulunarak yaklaşık 450 milyon TL'lik yatırım gerçekleştireceği Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Etapta ilk resmi tahsis sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, bir alkollü içecek firması sahibi Rıfat Şekerdil ve Aziz Şekerdil ile Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında ilk arsa tahsis sözleşmesi imzalanarak resmiyet kazandı. Salihli OSB 2. Etapta bulunan bin 350 dönüm sanayi parselinin kamulaştırma çalışmalarının ardından firmalara yer tahsislerine başlandığını belirten Başkan Kayda, "Organize Sanayi Bölgeleri şehrin gelişmesinde en önemli faktördür. Salihli OSB de bu anlamda yatırımcıların gözdesi oldu ve 20 firma bize başvurarak talepte bulundu. Yaklaşık 450 Milyon TL'lik yatırımın yapılacağı Salihli OSB, kurulacak yeni fabrikalarla birlikte işsizliğe de çare olacaktır. Organize Sanayi Bölgemize yatırımcıların gelmesiyle birlikte Salihlimiz üretim merkezi haline gelecek. Yeni iş alanlarının açılması sonucunda artık gençlerimiz iş için çevredeki il ve ilçelere gitmeyecekler. Yatırımcılarımızı Salihli Organize Sanayi Bölgemize bekliyoruz. Salihli'mize, hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

(BA-AY-Y)



25.05.2017 13:21:45 TSI

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