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Başkan Karaosmanoğlu, Doğa Koleji'ni ziyaret etti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:24
Başkan Karaosmanoğlu, Doğa Koleji'ni ziyaret etti
Başkan Karaosmanoğlu, Doğa Koleji'ni ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele'de faaliyetlerini sürdüren Doğa Koleji'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele'de eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Doğa Kolejini ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen, dersliklere ve laboratuvarlara konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, konferans salonunda bir konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilerin, Türkiye'nin geleceği için değerli olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, "Sizler olmadan gelecek olmaz. Sizlere güveniyoruz. Sağlık yetişmeniz, güzel yürekli ve donanımlı olmanız, ülkemizin kalkınması açısından çok ama çok önemlidir" dedi.
Okul Müdürü Samih Piranoğlu tarafından ağırlanan, kimya laboratuvarında deneylere katılan, üç boyutlu belgesel izleyen öğrencilerle aynı duyguları yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, okul çevresini de inceledi. Günün anısına fidan diken ve can suyunu veren Karaosmanoğlu, konferans salonundaki öğrencilerle bir söyleşi yaptı. Kendisinin de öğretmen olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, "Sevgili öğrencilerimiz, Büyük Atatürk'ün hedeflediği çağdaş medeniyet seviyesine, sizlerle ulaşacağız ve geçeceğiz. Malumunuz ülke olarak zor bir coğrafyadayız. Bizim medeniyetimizde insana hizmet vardır. Bazı ülkelerin, özellikle batılıların savaş ve silah için harcadıkları paraları insanlık için harcasalar, dünyadaki açlık ve susuzluk kalmaz" diye konuştu.
Anadolu medeniyetinin insan merkezli olduğu vurgusu da yapan Karaosmanoğlu, "İnsanlar özgürce ve sıkıntı içerisinde olmadan yaşasın istiyoruz. Muhakkak ki hiçbir varlık boş yere yaratılmamıştır. Biz doğru sözlü olacağız, üreteceğiz, bilgili ve donanımlı insanlar olarak dünyaya değer katacağız. Hepinizi gönülden seviyorum. Sizin gibi güzel çocuklara ve gençlere hizmet etmek büyük bir onurdur. Sizleri görünce umut ve enerji ile doluyorum. Sizlerin iyi yetişmesi bizim hedefimizdir. Ayrıca tabiatı sevin, iç içe olun, hayvanları tanıyın ve doğayı muhakkak gezin. Bununla birlikte İzmit Körfezimizin güzelliklerini de yaşayın" ifadelerini sarf etti.
Kentte yapılması gerekenleri hayata geçirdiklerini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Geleceğimizi inşa ediyoruz ama bizim yaptıklarımızdan daha güzellerini gelecekte sizler yapacaksınız. Sizden ricam, yeteneklerinize göre yaşamınızı yönlendirin ve güzel çalışın. Okul kazanmak için strese girmeyin, hayatı sevin. Sosyal hayatın dışında da asla kalmayın. Akrabalarınızı gezin, doğayı yakından takip edin. Siz güzel çocuklarımızın geleceğe umutla baktığına inanıyorum. Anne ve babalarınızın dualarını alın. Onlar sizlerin başarılı olmanızı ister ve arzular. Güzel insan olun. Sevdiğiniz işi severek yaparsanız başarılı olacağınızı bilin" diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Karaosmanoğlu daha sonra Doğa Koleji okul başkanları ile bir araya gelerek, Türkçe Öğretmeni Ezgi Demirbağ ve 5. sınıfı öğrenci İrem Şahinkaya ile bir röportaj gerçekleştirdi.
(GY-Y)

25.05.2017 13:24:11 TSI
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