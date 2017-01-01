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Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:24
Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı
Kocasinan Belediyesi'nden vergi çağrısı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - 'Daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir, daha modern Kocasinan' sloganıyla yola çıkan Kocasinan Belediyesi, vergi mükelleflerine çağrıda bulundu. Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için son gün 31 Mayıs olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların vergilerini öderken zorluk sıkıntı yaşamadan rahatlıkla ödeyebilmeleri için her türlü önlemi aldıkları belirtti.
Kocasinan Belediyesi olarak, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine vurgu yaptı. Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ve kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri, vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Yoğunluğun en aza indirilmesi için belediye veznelerimiz hafta içinde saat 19.00'a kadar hizmet verecektir. 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri ise saat 09.00-16.00 arası ile 29 Mayıs Pazartesi ve 31 Mayıs Salı günleri ise saat 09.00-18.30 arası vergilerinizi ödeyebilirsiniz vergilerinizi ödeyebilirsiniz" dedi.
(AÖ-Y)

25.05.2017 13:24:52 TSI
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