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Başkan Gülenç, mahallede çocuklara oyuncak dağıttı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi'ne yeni yapılan parkı ziyaret eden Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, parkta bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.

Bismil ilçesinde 5 mahallede yapılan parklar, önceki gün faaliyete açıldı. İlçe Belediye Başkanı Turgay Gülenç, parkları ziyaret etti. Gülenç, "Gece gündüz parkta ailelerinizle dinlenecek, eğlenecek, yazın sıcak havalarda havuz başında çaylarınızı içeceksiniz. Bismillimize hayırlı olsun. İmkanlarımız ölçüsünde her mahallemize ayrı projelerimiz var. Allah'ın izniyle zamanla hepsinin en güzelini yapmak için gayret sarf edeceğiz.

Bizim sevdamız Bismil. Çok işler yapmak için gecemizi gündüzümüze katıp halkımızın daha iyi yaşanabilir güzel bir Bismil için çalışacağız" dedi.

Parkta, Gülenç'in etrafını saran çocuklar ise, sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Gülenç, çeşitli oyuncaklar dağıtarak, sevinçlerine ortak oldu.

(İHA-MP-Y)



25.05.2017 13:25:57 TSI

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