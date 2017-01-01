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Karslı atlet Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:32
Karslı atlet Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek
Karslı atlet Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Mersin'de düzenlenen "Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası" seçmelerinde 800 metrede Karslı bayan atlet 1'nci oldu.
Karslı atlet Tuğba Toptaş, Türkiye'yi 3 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da yapılacak "Balkan Şampiyonası"da temsil edecek.
Öte yandan 23-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen okullararası 'Puanlı Atletizm Yarışması'nda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına yarışmalara katılan Tuğba Toptaş, birinci günü 800 metre yarışlarında Türkiye 2'ncisi, son gün ise 1500 metre de Türkiye 2. oldu. Tuğba Toptaş'ın hem Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olması, hem de okula adına iki ayrı dereceye girmesi Kars'ta sevinçle karşılandı.
Tuğba Toptaş'ın şimdiki hedefi 3 Haziran'da İstanbul'da yapılacak "Balkan Şampiyonası"da 1'nci olarak ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak. Toptaş'ın Balkan şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
(IÇ-Y)

25.05.2017 13:32:21 TSI
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