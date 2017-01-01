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Kursiyerler toprağı sanata dönüştürdü



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından seramik atölyesinde düzenlenen kurslarda hazırlanan eserler, Kent Müzesi'nde görücüye çıktı.

Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen, Eğitmen Semiha Atabey yönetimindeki Seramik Atölyesi kursiyerleri tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserler, Kent Müzesi'nde görücüye çıktı. 2 Haziran'a kadar açık kalacak olan ve 65 eserin yer aldığı "Toprak ve İnsan" sergisinin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve minik kursiyerler birlikte gerçekleştirdi. Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Bu gün burada belediye bünyesinde bulunan 13 kültür sanat kursundan birisi olan Seramik Atölyesi kursiyerlerimizin, hazırladığı el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı "Toprak ve İnsan" temalı serginin açılışı için buradayız" dedi. Toprak deyince ilk akla gelenin kutsallık olduğunu ifade eden Karaoğlu "Sadece kan döktüğümüz değil, işlediğimiz, insana sadık yar olmayan ve insana ihanet etmeyen tek varlıktır. Seramik ise toprağın insan hayal gücüyle birleşmesinden oluşan bir sanattır. 5-55 yaş arası kursiyerlerimizin hayallerini toprakta canlandırdığı eserlerini bugün burada göreceğiz. Ben kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Kurs Eğitmeni Semiha Atabey'e çalışmalarından dolayı çiçek takdim ederek, sergiyi minik kursiyerler birlikte açtı. Karaoğlu ve davetliler daha sonra el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

(BA-AY-Y)



25.05.2017 13:32:42 TSI

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