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Bingöl İl Özel İdaresi, sezonu açtı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de İl Özel İdaresi ekiplerinin grup köy yollarındaki çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Büyük Tekören Kumgeçit grup köy yolundan çalışmalara start vererek, sezonun açılışını yaptı. Sezon açılışı kurban kesilip, dua edilerek yapıldı.

Sezon açılışında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Enes Üçgül, geçen yıl 250 kilometre ikinci kat, 27 kilometre birinci kat ve 14 kilometrede bitümlü sıcak karışım asfalt yaptıkları söyledi.

2017 sezonunun açılışını yaptıklarını belirten Üçgül," 2017 yılı 1. kat asfalt yapım programında bulunan Büyük Tekören Kumgeçit grup köy yolunun bakım ve onarımını tamamlayarak asfalta hazır hale getirmek üzere iş sezonunu buradan başlattık. Yine aynı şekilde dolgu ve alt yapı işleri tamamlanan diğer köy yollarımızın da bu yıl asfaltını tamamlayacağız" dedi.

Hedeflerinin yüksek olduğunu dile getiren Üçgül, " 2017 yılı iş sezonun da yoğun bir iş programımız olacak. Gerek alt yapı tesislerimiz gerekse sosyal tesislerimiz ,köy yollarımızın standartlarını en yüksek seviyeye ulaştırarak köylerimizi daha modern daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz"diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl rekor kırdıklarını anımsatan Üçgül, bu yıl da kırdıkları rekorun üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

(YA-HİV-Y)



25.05.2017 13:35:20 TSI

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