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İstanbul'da Hakkarililer Konuk Evi yapılacak



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanlığının girişimleri sonucu İstanbul'da Hakkarililer Konuk Evi yapılacağı belirtildi.

İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanı Şemsettin Demir, daha önceden Başbakanla yaptıkları görüşmeler sonucunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci ve Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş'in kendisini ve iş adamı Ramazan Kumek'i ağırladığını söyledi. Demir, "Bize konuk evinin en kısa zamanda inşaat ve tadilat bakımlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir memurun çizim ve planını hazırlayıp başlayacaklarını ve 3 ay süre zarfında görkemli bir açılışla Hakkarililer konuk evini halkın hizmetine sunacaklarını bize söylediler. İş adamı Ramazan Kumek ve derneğimize gelen misafirleri ağırlayacağımız yeri tahsis ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Kumek ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş, bir yıldan beri bizimle sürekli istişare halinde ve bu gayretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ederim. İş adamı Ramazan Kumek, sonbaharda görkemli ve farkı kültürleri ve bu ülkenin barışı ve kardeşliği için büyük bir gece düzenlemek için çalışmalarına şimdiden başlamıştır" dedi.

(FT-MSA-Y)



25.05.2017 13:39:11 TSI

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