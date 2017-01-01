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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler



(Fotoğraflı)



Şükrü Sağlam

MALATYA (İHA) - Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve Sağlık İl Müdürü Muhammed Duran, sağlıklı yaşam için Doğanşehir'den Akçadağ Levent Vadisine kadar bisiklet sürdü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisinde gerçekleştirilen 'Doğa Sporları Festivali' sürecince çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinliğin son gününde Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Malatya İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (MABİSDER) Başkanı Mustafa Ekici 'Sağlıklı yaşam için bisikleti seçin' projesi kapsamında pedal çevirdiler. Doğanşehir'de bisiklet sporunun fazla ileri düzeyde olmadığını belirten Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, "Doğanşehir, Polat, Ören Akçadağ ve buradan da Develi Üzerinden Levent Vadisi kamp alanına geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran İse sağlıklı yaşam için pedal çevirmeyi tavsiye ettiklerini belirterek, "Değerli kaymakamımız öncülük ettiler, birlikte geldik. Bundan sonra fırsatım oldukça spora ara vermeden devam edeceğiz" dedi. MABİSDER Başkanı Mustafa Ekici'de doğanın içinden bisikletlerle festival alanına geldiklerini ifade ederek, "Malatya Bisiklet ve Doğa sporları konusunda, Türkiye'de ender illerden biri. Bunları değerlendirip bu tür sporları desteklememiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Ekici, Temmuz ayında Malatya'da Bisiklet Festivalini de yapacaklarını hatırlatarak, tüm bisiklet severleri festivallerine davet etti.

(ŞS-SD-Y)



25.05.2017 13:39:52 TSI

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