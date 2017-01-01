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Ekmekte Soma, söz sahibi olacak



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, 64. şubesi olan Manisa İl Temsilciliğini Soma'da açtı.

Soma'da özellikle üreticilerin yaşadığı rekabetten kaynaklı sorunları çözmeyi hedefleyen Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Manisa İl Temsilciliği, Soma'da açıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Ekmek Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Vedat Erdem, "Ekmek en temel gıda maddemiz. Ancak ne hikmetse fırıncı esnafımız bunun karşılığını bir türlü alamadı. Haksız rekabetler yıllardan beri sürdü ve bugüne kadar geldi. Odalarımıza yaptığımız müracatlar herhangi bir girişimde bulunulmaması, fırıncı esnafımızın önünü açacak gelişmeleri sağlayamamıştır. Anadolunun bağrından bir başkanımız çıktı, bu olaya dur demek için halkımıza en kaliteli ekmeği sunmak için hem halk hem de üreticilerin sorunlarını çözmek için 10 yıldır mücadele ediyor" dedi. Türkiye Ekmek Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu ise "64. şubemizin Manisa'ya, Soma'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Federasyon olarak 10 yıldır ülkemizin dört bir yanında özellikle fırıncılık ve unlu mamullerinde büyük hizmetleri olmuş bir kuruluştur. Bugün 86 bin üyesiyle Türkiye'de büyük hizmetleri ve katkısı olan Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu özellikle devletimizin ve milletimizin büyük destekleriyle birlikte bugün Türkiye'deki en önemli kuruluşlar arasında yer almıştır ve Türkiye'ye doyurmaya devam etmektedir. Şubemiz hayırlı olsun" diye konuştu.

Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu karşısında gerçekleşen il temsilciliği açılışına Türkiye Ekmek Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu ve yönetimi, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk ve yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

(YS-AY-Y)



25.05.2017 13:45:27 TSI

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