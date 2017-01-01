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Türkiye'de çoğunluk çekirdek aile



GAZİANTEP (İHA) - TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamada ülkemizdeki hane halklarının yüzde 66,4'ünü çekirdek ailelerin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada çekirdek ailenin yalnızca eşlerden veya eş ve çocuklarından veya yalnız ebeveyn ve en az bir çocuğundan oluşan aileler olarak tanımlandığı ifade edildi. Bu tanım kapsamında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2016 sonuçlarına göre, ülkemizdeki hane halklarının yüzde 66,4'ünü çekirdek aileler oluşturdu. Sadece eşlerden oluşan çekirdek ailelerin oranı yüzde 14,2 iken eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oranı yüzde 44 oldu. Hane halklarının yüzde 8,2'sini yalnız ebeveyn ve çocukları oluşturdu. Türkiye'deki toplam hane halklarının yüzde 8,2'sini yalnız ebeveyn ve çocuklarından oluşan çekirdek aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının, yüzde 1,7'sinin baba ve çocuklarından, yüzde 6,5'inin ise, anne ve çocuklarından oluştuğu görüldü.

Geniş aile yüzde 16,3

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geniş ailelerden oluşan hane halkları oranının yüzde 16,3 olduğu bildirildi. Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekirdek aile ile çekirdek aile üyesi olmayan en az bir kişiden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı yüzde 16,3 oldu.

Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertlerden oluşan, diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan hane halklarının oranı ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Diğer yandan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının ise yüzde 14,9 olduğu görüldü.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 13:52:00 TSI

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