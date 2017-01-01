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'Uyku Bozuklukları' AKM'de konuşuldu



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) işbirliği ile düzenlenen 'Uyku Bozuklukları' konulu sağlık konferansı AKM'de gerçekleşti.

Konferansa Psikiyatri Uzmanı. Dr. Mehmet Mustafa Özköse ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Alemdar konuşmacı olarak katıldı. Konferansın sonunda konuşmacılar katılımcılar tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevaplarken; Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Aydın Sarı tarafından kendilerine çiçek ve plaket takdim edildi. İnsanın en iyi uykuyu karanlık, hafif soğuk ve hafif nemli ortamlarda olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Alemdar, "Uyandıktan sonra yatakta fazla zaman geçirmek, dinlenmek amacıyla uyumaya devam etmek doğru bir davranış değil. Yatak odası sadece uyku yeridir. Uykunun en önemli evresi olan REM uykusu hemen hemen her şeyin değişken olduğu bir periyottur. Uyku boyunca 4 ile 6 kez REM uykusuna geçiş yaparız. Bu evrede beden uyku halindedir fakat beyin uyanıkmış gibi hareket eder" dedi. Kaliteli bir uyku için gerekli şartların oluşması gerektiğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Mustafa Özköse, "Kaliteli uykuyu sağlayan kurallara uyku hijyeni diyoruz. Uykunuz geldiğinde yatağa gitmelisiniz. Uyumadan önce sigara içmemelisiniz. Yatakta fazla vakit geçirmenin olumlu bir tarafı olmadığını da rahatlıkla ifade edebiliriz. Hafta sonlarında da uyku saatleri çok fazla değiştirilmemeli" diye konuştu.

(BCT-Y)



25.05.2017 13:53:28 TSI

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