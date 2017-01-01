ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:54
Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı
Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan vektör mücadelesi yaz döneminde de tüm hızıyla devam edecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Vektör Mücadelesi Hizmeti'nde 2017 yılı Yaz Dönemi çalışmalarına başlandı. Yaz dönemi boyunca vektör üreme potansiyeli olan alanlarda larva ve ergin ilaçlamalarına ara verilmeden çalışmalar devam edilecek.
Başta sivrisinek, karasinek, kemirgen ve haşerelere yönelik olarak, bu zararlıların üreme alanları olan tüm su birikintilerinde çalışmalar yürütülecek. Dereler, logarlar, fosseptikler, kanal ve kanaletler, göller, havuzlar, yağmur suyu giderleri, bodrum, atık lastik, kuyu, bidon vb. gibi alanlarda düzenli olarak larva mücadelesi gerçekleştirilecek.
Yapılan larva mücadelesine ilaveten bu uygulamalara destek amaçlı olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği doz ve aralıklarla Mist Blower denilen cihazlarla soğuk püskürtme tarzında ergin mücadelesi çalışmaları uygulanmaya devam edilecek. Bu uygulamalarda kullanılan ürünlerin seçiminde azami özen gösterilerek halk sağlığı korunması sağlanıyor.
Öte yandan yaz dönemi çalışmaları kapsamında aşırı sıcaklardan kaçmak ve üreme amacıyla yer altı sistemlerine sığınan ergin sivrisineklerle etkin mücadele edilecek. Bunun için belirli dönemlerde alt yapı sistemlerine termal fog denilen cihazlarla dumanlama yöntemiyle ek ilaçlama uygulamaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, bataklık, sazlık gibi ulaşılması zor noktalarda ilaçlama çalışması gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan 8 çarpı 8 amfibi araç ve hiç kimyasal ilaç kullanmaksızın sivrisinek larvalarını ses dalgalarıyla yok eden larvasonic cihaz hizmet verecek. Çatı olukları gibi zor noktalara erişim imkanı tanıyan teleskopik araç tüm yaz boyunca vektör mücadelesi çalışmalarına destek verecek.
(RFK-Y)

25.05.2017 13:54:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şarkılarını kimsesiz çocuklar için söylediler
YEREL

ŞARKILARINI KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİLER
Başkan Üzülmez'den sürpriz ziyaret
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN SÜRPRİZ ZİYARET
Muazzez Arslan ve Şanlı için veda yemeği
YEREL

MUAZZEZ ARSLAN VE ŞANLI İÇİN VEDA YEMEĞİ
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi&quot; Projesi
YEREL

"KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ" PROJESİ
Başkan Karaosmanoğlu, Doğa Koleji'ni ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, DOĞA KOLEJİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Konut projesi kontrol ihalesi yapıldı
YEREL

KONUT PROJESİ KONTROL İHALESİ YAPILDI
İzmit Belediyesi vergi mesaisine geçiyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ VERGİ MESAİSİNE GEÇİYOR
İzmit Belediyesi, enerji kimlik belgesi aldı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ, ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALDI
Orhangazi Semt konağı inşaatı hızla devam ediyor
YEREL

ORHANGAZİ SEMT KONAĞI İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR
Cüce su aygırı &quot;Mela&quot; ilk kez ziyaretçilerin karşısında
YEREL

CÜCE SU AYGIRI "MELA" İLK KEZ ZİYARETÇİLERİN KARŞISINDA
İzmit'teki mahalle inceleme gezileri devam ediyor
YEREL

İZMİT'TEKİ MAHALLE İNCELEME GEZİLERİ DEVAM EDİYOR
Mardinli muhtarlar Kocaeli'nde ağırlandı
YEREL

MARDİNLİ MUHTARLAR KOCAELİ'NDE AĞIRLANDI
Başkan Karaosmanoğlu: &quot;Eğitim, geleceğe yapılan yatırımdır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU: "EĞİTİM, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR"
İzmit'te Ramazan davulcuları belirlendi
YEREL

İZMİT'TE RAMAZAN DAVULCULARI BELİRLENDİ
Tiyatro Drama Okulu öğrencileri hünerlerini sergiledi
YEREL

TİYATRO DRAMA OKULU ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Tiyatro Drama Okulu öğrencileri hünerlerini sergiledi
YEREL

TİYATRO DRAMA OKULU ÖĞRENCİLERİ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Başkan Baran, Halk Eğitim yılsonu sergisine katıldı
YEREL

BAŞKAN BARAN, HALK EĞİTİM YILSONU SERGİSİNE KATILDI
Kocaeli'de 34 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL

KOCAELİ'DE 34 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Minik hafızlar hünerlerini sergiledi
YEREL

MİNİK HAFIZLAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Kocaeli basını, KOÜ İletişim Fakültesi eğitmenleriyle buluştu
YEREL

KOCAELİ BASINI, KOÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ EĞİTMENLERİYLE BULUŞTU
Kocaeli'de hırsızlık iddiası
YEREL

KOCAELİ'DE HIRSIZLIK İDDİASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVALARI
Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından
YEREL

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...