YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı

Vektör mücadelesinde yaz dönemi başladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan vektör mücadelesi yaz döneminde de tüm hızıyla devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Vektör Mücadelesi Hizmeti'nde 2017 yılı Yaz Dönemi çalışmalarına başlandı. Yaz dönemi boyunca vektör üreme potansiyeli olan alanlarda larva ve ergin ilaçlamalarına ara verilmeden çalışmalar devam edilecek.

Başta sivrisinek, karasinek, kemirgen ve haşerelere yönelik olarak, bu zararlıların üreme alanları olan tüm su birikintilerinde çalışmalar yürütülecek. Dereler, logarlar, fosseptikler, kanal ve kanaletler, göller, havuzlar, yağmur suyu giderleri, bodrum, atık lastik, kuyu, bidon vb. gibi alanlarda düzenli olarak larva mücadelesi gerçekleştirilecek.

Yapılan larva mücadelesine ilaveten bu uygulamalara destek amaçlı olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği doz ve aralıklarla Mist Blower denilen cihazlarla soğuk püskürtme tarzında ergin mücadelesi çalışmaları uygulanmaya devam edilecek. Bu uygulamalarda kullanılan ürünlerin seçiminde azami özen gösterilerek halk sağlığı korunması sağlanıyor.

Öte yandan yaz dönemi çalışmaları kapsamında aşırı sıcaklardan kaçmak ve üreme amacıyla yer altı sistemlerine sığınan ergin sivrisineklerle etkin mücadele edilecek. Bunun için belirli dönemlerde alt yapı sistemlerine termal fog denilen cihazlarla dumanlama yöntemiyle ek ilaçlama uygulamaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, bataklık, sazlık gibi ulaşılması zor noktalarda ilaçlama çalışması gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan 8 çarpı 8 amfibi araç ve hiç kimyasal ilaç kullanmaksızın sivrisinek larvalarını ses dalgalarıyla yok eden larvasonic cihaz hizmet verecek. Çatı olukları gibi zor noktalara erişim imkanı tanıyan teleskopik araç tüm yaz boyunca vektör mücadelesi çalışmalarına destek verecek.

(RFK-Y)



25.05.2017 13:54:55 TSI

NNNN

