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Öğrencilerin yaptığı robotlar büyük ilgi görüyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:02
Öğrencilerin yaptığı robotlar büyük ilgi görüyor
Öğrencilerin yaptığı robotlar büyük ilgi görüyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan robotlar yoğun ilgi görüyor.
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından her türlü arazi koşullarında ilerleye bilen örümcek benzeri tek kişilik robot gerçekleştirildi. Makine bölümü 20 öğrenci ile makine bölümü öğretmenleri tarafından 3 ay boyunca atıl malzemelerden yapılan örümcek tipi tek kişilik robotun önümüzdeki dönemlerde daha farklı geliştirilmesi ve uzaktan kumanda ile de yönlendirilmesi hedefleniyor. Akü ile çalıştırılan örümcek tipi robotun daha çok geliştirilmesiyle birlikte mayın taramalarında, sert arazi koşullarında yere tuzaklanmış bomba aramaları gibi alanlarda da kullanılabilmesi düşünülüyor. Yapılan örümcek tipi robot sonrası makine bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yine atıl malzemelerden yapılmış tek kişilik bisiklet tipi robot yapıldı. Yapılan bisiklet tipi robotta 20 öğrenci ve öğretmenler yaklaşık bir ay boyunca emek verdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Mustafa Önal, "Bu çalışmamıza biz makine bölümü öğrencilerimizle beraber mekanik tasarım yapalım dedik. Amacımız birkaç sene içerisinde bilgisayar bölümüyle beraber ortak olarak kendi kendini kontrol edebilen programlandırabilen uzaktan kontrol edile bilen bir mekanik robot yapmak. Bunu başlangıç olarak böyle bir robot yaptık. Yaptığımız robotları görenler oldukça ilgi duyuyorlar. Özellikle okulumuz öğrencileri ve okulumuzu ziyarete gelen diğer vatandaşlarımız çok beğendi" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

25.05.2017 14:02:51 TSI
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