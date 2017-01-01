orkuteli Halk Eğitim yılsonu sergisini açtı

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Korkuteli Halk Eğitim yılsonu sergisini açtı



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesi Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisi açtı.

Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergi açılışı Halk Eğitim Merkez binası önünde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan etkinlik Halk Eğitim Merkezi, Halk oyunları kursiyerlerinin gösterileri ile devam etti. İlk konuşmayı yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, sonbahar ve kış döneminde toplam 111 kurs açtıklarını, yaz döneminde okulların tatile girmesiyle birlikte kursların daha da artarak devam edeceğini ifade etti.

Korkuteli İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu ise, Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğiti Merkezinin ilçede büyük bir görev üstlendiğini ve özellikle istihdam alanında çok büyük katkı sağladığını belirterek, "Yaklaşık 10 kişilik bir kursiyer bulunduğu takdirde talep edilen kategoride kurs açılabiliyor. Özellikle meslek edindirme kurslarının vatandaşlarımıza büyük katkı sağladığına inanıyorum. Bu çalışmalarından ötürü Halk Eğitim Merkezi yetkililerini tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra Korkuteli İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce ve siyasi parti temsilcileri sergi açılış kandelasını hep birlikte kestiler. Açılış sonrasında ise Halk Eğitim merkezi kursiyerleri tarafından bir yıl boyunca yapılmış olan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği standlar gezildi.

Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, desteklerinden dolayı Kaymamam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Hasan Gökce'ye tablo hediye etti.

(AD-Y)



25.05.2017 14:05:22 TSI

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