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Tavşanlı'da kültür günleri



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Günleri, ilçe protokolü, veli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış programına ilçe Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Altıntaş İlçesi Milli Eğitim Müdürü Halil Çetin ile ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Mehter konseriyle başlayan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kültür Sanat Günlerinde okul müdürü Muammer Yorulmaz "Bu etkinliği yapıyor olmaktaki temel amacımız Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini daha bilinçli ve nitelikli bir nesil olarak yetiştirmek; bir imam hatipli olarak sınıf arkadaşları ve diğer sınıflardaki arkadaşlarıyla diyaloglarını, yardımlaşma ve paylaşma duygularını olumlu yönde etkileyerek okula olan aidiyet duygularını geliştirmek; başkası için bir şeyler yapma, bir eser ve değer üretme çabasına girmelerini sağlamak ve en önemlisi de öğrencilerimizin tüm bunları yaparken İmam Hatip Okullarında okuyan öğrencilerin temel düsturu olan geçmişi kuşanarak geleceği kuşatmasını sağlamaktır. En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilinciyle Kültür Sanat Günlerinde etkinliklere katılacak olan öğrencilerimiz ve misafirlerimiz için dolu dolu geçmesini ümit ediyorum."dedi.

Kültür Sanat Günlerinde okul bahçesinde "Kanın acil değil sürekli ihtiyaç" olduğu bilinciyle kan verilmesi için Kızılay tırı; üç gün boyunca Asırlık Tatlar Sergisinde Osmanlı şerbetleri, Osmanlı tatlıları ve klasik tatlar çadırları; Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Afrika'da yaşanan kıtlığa bir nebze olsun deva olabilmek için okul tarafından açılacak su kuyusu yardımları için Afrika Çadırı; sergi alanında Geleneksel Sanatlar Sergisinde öğrencilerin bir yıl boyunca sanat derslerinde hazırladıkları hüsn-ü hat, çini, kaligrafi, resim ve fotoğraf ürünleri sergisi yer aldı.

Cep ve konferans salonlarında da 3 konferans, 3 seminer, 3 skeç, 3 mini konser ve 3 sinema filmine yer verildi.

Kültür Sanat Günlerinin ilk günü mehter konseri, Afrika Çadırı ve Geleneksel Sanatlar Asırlık Tatlar Sergisinin açılışı, kan bağışı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Enes Balı ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan konferansları, skeç, Ortaokul Korosu Konseri ve Yerdeki Yıldızlar Sinema Filmi gösterimi yapıldı. (Tİ - EFE)



25.05.2017 14:04:23 TSI

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