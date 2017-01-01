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Artvin'de jandarmadan kan bağışı seferberliği

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:09
Artvin'de jandarmadan kan bağışı seferberliği
Artvin'de jandarmadan kan bağışı seferberliği

(Fotoğraflı)

Hasan Fehmi Demir
ARTVİN (İHA) - Jandarma teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Artvin İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluş tarihi 14 Haziran 1839 olan ve iki asra yakın bir zamandır başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere birçok cephede ve vatanın iç güvenliğinin sağlanmasında büyük başarılar gösteren Jandarma Genel Komutanlığı'nın 178'nci kuruluş yıldönümü yurt genelinde ve Artvin'de çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtildi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığında Türk Kızılay'ı Artvin Şubesince kurulan mobil araçlarda 22 personelin kan bağışında bulunduğu bildirildi.
(HFD-ÖS-Y)

25.05.2017 14:09:41 TSI
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