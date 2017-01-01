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Küre MYO'nda mezuniyet töreni düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Küre Meslek Yüksekokulu, 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Küre Meslek Yüksekokul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Küre Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, yüksekokulun geleceğiyle ilgili bilgiler vererek, "2017-2018 öğretim yılından itibaren Emlak ve Emlak Yönetimi programına da toplamda 60 öğrenci alınacaktır. Yakın gelecekte yüksekokulumuzun gerek öğretim görevlisi gerekse öğrenci sayısının arttırılması planlanmaktadır. İnşallah önümüzdeki süreçte Meslek Yüksekokulumuzun planlanan binası için inşaata başlanır ve bina tamamlanır. Küre ilçemizin hem yüksekokuldan beklentisi bakımından hem de işbirliği yapabilme, birlikte hareket edebilme imkanı bakımından bunu hak ettiğini düşünüyorum. İlçemiz idarecilerinin, Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın ve Yüksekokulumuz Derneği Yönetim Kurulunun desteğini daima yanımızda hissettik ve hissediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından mezuniyet töreninde Kastamonu Üniversitesinin 2017 bahar şenlikleri kapsamında düzenlediği spor müsabakalarına katılan Küre MYO öğrencilerine koordinatörler Öğretim Görevlisi Murat Orhun ve Furkan Arıcı tarafından katılım belgesi verildi. Küre MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet İrgin'in düzenlediği Şiir Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Mezuniyet pastası kesimi, mezuniyet kütüğüne plaket çakma ve okul birincisi olan Mesut Demirbilek'in öğrenciler adına konuşmasının ardından öğrencilere yiyecek-içecek ikramı yapıldı. Mezuniyet şöleni, kep atma merasimi ve öğrencilerin eğlencesi ile tamamlandı.

Mezuniyet törenine Küre Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı ve Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Ahmet Kaçar ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

(Vİ-RFK-Y)



25.05.2017 14:11:03 TSI

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