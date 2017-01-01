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Vergi Dairesi Başkanı Tunalı'dan uyarı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:11
Vergi Dairesi Başkanı Tunalı'dan uyarı
Vergi Dairesi Başkanı Tunalı'dan uyarı
- Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmalarını istedi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, 6736 sayılı kanuna göre borçlarını yapılandıran mükelleflerin taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yapmaları çağrısında bulundu.
Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı'yı misafir etti. Tunalı, ASKON üyelerine "Borç Yapılandırmaları" hakkında bilgiler verdi. Tunalı, kamuya olan borçların azaltılması ve taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam eden vergi incelemeleri için kanunlardan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkanlarının getirildiğini anlattı.
Kanuna eklenen geçici bir madde ile vatandaşa son bir şans verildiğini belirten Tunalı, şunları söyledi:
"Yapılandırması ihlal olan borçlular, ödemeleri gereken taksit tutarlarını, geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeyebilecektir. Böylece, kanundan yeniden yararlanma imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek yapılandırılan tutarları ödemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden yararlanabileceklerdir."
ASKON Adana Şubesi Yönetim Kurulu ve üyelerinin ilgiyle dinlediği bilgilendirme toplantısında Tunalı, bazı uyarılarda bulunarak, "6736 sayılı kanun, taksit ödeme süresince tahakkuk eden vergilerin gününde ödenmesini şart olarak getirmektedir. Çok zor şartlarda olan ve ödemeleri aksatma ihtimali olanlar tecil başvurusu yapmalı ve Kanundan yararlanmaya devam etmelidirler. Ayrıca mayıs ayında ödeme yapmak çok önemlidir. İlk iki taksitin süresinde ödenmesi önemlidir" dedi.
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, ilk taksitlerini zamanında ödemeyen mükelleflerin kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğini söyleyerek, vatandaşın '444 0 189' Vergi İletişim Merkezi'nden bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.
Toplantı sonrasında ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Tunalı'ya teşekkür plaketi sundu.
(ELF-Y)

25.05.2017 14:11:17 TSI
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