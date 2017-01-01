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OMÜ İletişim Fakültesi ilk mezunlarını verdi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:14
OMÜ İletişim Fakültesi ilk mezunlarını verdi
OMÜ İletişim Fakültesi ilk mezunlarını verdi

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İletişim Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan OMÜ İletişim Fakültesi, 4 yılın ardından Gazetecilik Bölümünden 30, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 44 olmak üzere 70 öğrenciyi mezun etti. OMÜ İletişim Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencileri aileleri yalnız bırakmadı.
Törende açılış konuşması yapan OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, "Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Eğitimlerinin yanında öğrencilerimiz bu dönemde bir çok yarışmada başarılı oldular. Lokasyonun çok fazla önemli olmadığını, önemli olanın; irade, azim olduğunu bu fakülte kanıtlamış oldu. Birçok iletişim fakültesinde bulunmayan imkanlar fakültemizde mevcut. Fakülte olarak Samsun'un antropolojik bir belgeselini yapmak için bir çalışma başlatacağız. Öğrencilerimizi, ailelerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından OMÜ İletişim Fakültesini birincilikle bitiren Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi Merve Doğan mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Diploma töreni ve mezuniyet yeminin ardın öğrenciler kep fırlattı.
Mezuniyet törenine ayrıca; OMÜ Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
(KA-SLH-Y)

25.05.2017 14:14:37 TSI
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