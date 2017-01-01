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Sincik Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açtı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda açılan sergi büyük ilgi gördü. Serginin açılışını Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ile Tut Kaymakamı Mehmet Aksu birlikte yaptı. Kaymakamlar ve ilçe protokolü tarafında açılış kurdelesi kesilerek Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisine daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK'ların yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterildi. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Milli eğitim faaliyetleri içerisinde halk eğitim merkezlerinin büyük bir yeri ve önemi vardır. Hayat Boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezleri beşikten mezara kadar eğitim ilkesinden hareketle tüm bireylere, toplumun içindeki tüm renklere hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir. Biz de bu doğrultuda Sincik ilçemizde ilgi, istek ve taleplere uygun şekilde 13 mesleki kurs, 5 okuma yazma kursu 27 genel kurs olmak üzere toplam 45 kurs açtık. Kurslarımıza 393 erkek ve 350 bayan kursiyer olmak üzere toplam 743 kursiyer katılmıştır. Halk Eğitim Merkezleri mesleki kursların yanı sıra sanatsal faaliyetlerin yapıldığı birer sanat evidir" dedi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, "Eğitim hayat boyunca süren bir süreçtir. Halk eğitim merkezleri insanın yaşamı boyunca eksikliğini hissettiği alanlarda çeşitli eğitimler vermektedir. Bu kapsamda Sincik ilçesinde halk eğitim merkezimiz tarafından açılan kurslarda yapılan çalışmaların bir kısmını sergiledikleri sergi salonunda yapılan çalışmaların güzelliğini görmenin mutluluğu içerisindeyim. Sergideki stantlarda güzel insanlarımızın el emeği göz nuru çalışmaları için hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemiz ve köylerinde açılan okuma yazma kursları başta olmak üzere, mesleki kurslar, sosyal ve sportif kurslarla ilçemize güzel bir renk kazandıran Sincik İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Eğitimin beşikten mezara kadar devam ettiğini vurgulayan Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açılan kurslarda her yaştan bireylerin olduğunu gördük. Eğitim, örgün eğitimin yanı sıra hayatın her aşamasında öğrenmenin adıdır. Eğitim, beşikten mezara kadar devam ediyor. Örgün eğitimin dışında kalan insanlarımızda bu kurslarımızda yeni el kabiliyetleri öğrenmiş bulunmaktalar. Açılan kurslarda kursiyerler yaptıkları el emeği, göz nuru işlemeler ve diğer ürünlerle hem ilçemizin sembolü olan simgeleri resmederek ilçe tanıtımına katkıda bulundular. Hem de yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulundur. Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz bu sene gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Başta halk eğitim merkezi müdürümüz Hüseyin Meriç beye ve ekibine, Usta öğreticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, Sincik Belediye Başkan Vekili Bekir Aktan, Adıyaman İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Kurt, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Azizi Özbilginç, AK Parti Sincik ilçe Başkanı Şevket Öksüz, Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

(AE-SD-Y)



25.05.2017 14:14:55 TSI

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