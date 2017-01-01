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Toprak evi ipek böcekçiliği için uygun hale getirdi



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'da ipek böcekliği yapan 87 aileden bir olan Akın ailesi, eski toprak evini koza üretimi için uygun hale getirerek, gelir elde etmeye başladı.

Sason ilçesi Aşağı Mahalle'de toprak evinde tahta ve ağaç dallarından yaptığı raflarla ipek böcekçiliği yapan Bayram Akın, kısa zamanda gelir elde etmeye başladı. Daha önce her hangi bir işle uğraşmadığını ve bütün günün kahvede geçirdiğini ifade eden Akın, yaklaşık iki yıldan beri ipek böcekliği işini yaptığını ve bu iş sayesinde hem gelir elde ettiğini hem de kahveden kurtulduğunu söyledi. Akın, "İki yıldır bu işi yapıyorum. Daha önceleri bu işten haberim yoktu. Çevreden edindiğim bilgilerle bu işi yapmaya karar verdim. Kahve köşelerinden boş boş oturmaktansa ipek böcekçiliği yaparak gelir elde edip kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz" dedi.

(SÖ-MP-Y)



25.05.2017 14:16:06 TSI

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