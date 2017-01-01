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Ramazan ruhu Ulu Cami meydanını saracak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın simgesi olan 11 ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu bir etkinlik programı ile karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan programı ile Mersin'de bu yıl da Ramazan ayı manevi bir atmosferde yaşanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri, bu yıl Ulu Cami Meydanı'nda Mersin halkı ile buluşacak. Ramazan ayının bereketini, feyzini ve uhrevi havasını yaşatmak adına Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4.'sü gerçekleştirilecek olan Ramazan programında birbirinden farklı ve renkli etkinlikler düzenlenecek. 27 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında Ulu Cami yanında kurulacak etkinlik alanının yanı sıra Cumhuriyet Meydanı ve Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle Mersin halkı Ramazan'ı tüm maneviyatıyla yaşama imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Ulu Cami Meydanı'nda vereceği iftar yemeklerinin yanı sıra geleneksel Ramazan akşamlarını yaşatmak adına iftar saatinden sonra vatandaşlar için özel bir program hazırladı. Kur'an-ı Kerim kıraatı, meddah, ortaoyunu, şiir dinletileri, Karagöz ve Hacivat gösterileri, Arap Bacıdan inciler, Semazen gösterileri, Tuzsuz Deli Bekir-Çelebi Hüsamettin Muhaveresi ve Kavuklu-Pişekar gibi gösterilerin düzenleneceği etkinliklerde vatandaşlar unutulmaz bir Ramazan geçirecek.

Ramazan ayı boyunca kurulacak etkinlik alanında çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, düzenleyeceği yarışmalar, yüz boyama etkinliği, ateşbaz gösterileri ile de çocukların eğlenmesini sağlayacak. Bir ay devam edecek olan ve birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak etkinlikler, her gün 19.30'da başlayacak ve 24.00'e kadar sürecek. Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenecek özel programla da Mersin halkı maneviyatın doruklarına ulaşacak. Ramazan etkinlikleri süresince, Mustafa Ceceli, Zara, Musa Eroğlu, Mustafa Yıldızdoğan, Kıraç, Aşık Sefai gibi ünlü sanatçılar vereceği konserlerle Mersinli vatandaşlarla buluşurken, Ramazan boyunca gerçekleştirilecek olan tasavvuf konserleri ve şiir dinletileri ise Mersin halkını manevi bir yolculuğa çıkartacak.

(KRY-Y)



25.05.2017 14:18:48 TSI

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