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Fatsa'da öğrencilere meslek semineri

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:24
Fatsa'da öğrencilere meslek semineri
Fatsa'da öğrencilere meslek semineri

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Meslek Tanıtım Günleri programı kapsamında İŞKUR, Ordu Üniversitesi ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün beraber yürüttüğü projede eğitim görevlileri öğrencilerle bir araya gelerek meslekleri ile ilgili bilgiler aktardılar.
İlk program Atatürk Denizcilik Meslek Lisesinde gerçekleşti. Öğrencilere eğitim görevlileri meslekleri ile ilgili tanıtım yaptılar ve brifing verdiler. İlçedeki liselerde bu meslek kariyeri günlerini yaparak öğrencilere ileriki hayatlarında meslek tercihleri yapmaları konusunda yardımcı olduklarını belirten Fatsa İŞKUR Müdürü Mehmet Cem Kuru, "Meslek tercihleri konusunda öğrencilerimize bilgiler aktarıyoruz. Bu konuda hassas davranıyor ve meslekleri kendilerine görsel bir şekilde tanıtıyoruz. Gençlerimize rol model oluşturabilecek kişileri konferansa getirerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Kendi insanımızın istedikten sonra neler yapabileceğine gösterebilmek, meslek tercihleri yaparken hangi konulara dikkat etmeleri konusunda bilgiler aktarıyoruz öğrencilerimize. Okullarımıza meslek tanıtımı standı kurup broşür dağıttığımızda çok etkili olamasak da rol modelleri direk canlı görünce öğrenciler daha çok o meslekle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Bizler de amacımıza bu sayede ulaşmış oluyoruz" dedi.
Atatürk Denizcilik Meslek Lisesinde gerçekleşen seminerde Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Cihan Nacak, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisi Hakan Karataş, Gemi Teknolojisi Mühendisi Doç. Dr. Mehmet Aydın bilgiler verdiler.
(AA-SLH-Y)

25.05.2017 14:24:18 TSI
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