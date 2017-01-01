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El emeği göz nuru ürünler Bahar Bahçesi Sergisi'nde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde, el sanatları eğitimi alan ev hanımları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde hobi kursları kapsamında verilen eğitimlerden faydalanan annelerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler 'Bahar Bahçesi Sergisi'nde görücüye çıktı. Sergide, kadınların ince ince emekleri ile hazırladıkları ev aksesuarları, kurdele, nakış ve hediyelik eşya tasarımları yer aldı. Sergilenen ürünler daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin turistik merkezlerinde açılan stantlarda satılarak, kadınlara ekonomik kazanç sağlayacak.



Aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi'nde kadınlara çeşitli el becerileri kursları verilerek, üreterek yaşama aktif bir şekilde katılmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları sağlanıyor. Merkezden yararlanmak isteyen annelere büyük kolaylık sağlanıyor. Anneler, çocuklarını Aile Eğitim Merkezi bünyesinde yer alan etüt merkezi ya da kreşe bırakarak kendisi de üst katta El Sanatları Atölyesinde meslek sahibi olabiliyor. Haşim İşcan Aile Merkezi el sanatları öğretmeni Hülya Alim, "Hiçbir geliri olmayan kadınlarımıza ev aksesuarlarının yapım aşamalarını tek tek öğreterek ürünler ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Ürünlerini Büyükşehir Belediyemizin sağladığı ücretsiz stantlarda satmalarına izin vererek aile geçimlerine katkıda bulunuyoruz. Kursiyerlerin hem bir meslek edinmelerini sağlarken kaliteli vakit geçirterek eğitimlerini de tamamlıyoruz. İşte hiç okuma yazma bilmeyen kursiyerlerimiz olursa onlara okuma yazma öğretiyoruz. Anneler bizlerle eğitim alırken çocukları da aşağıda bulunan ana sınıfı, kreş bölümlerinde vakit geçiriyorlar" dedi.



"Kimse kendini eve kapatmasın"

Kursiyerlerinden Hayal Vatan, merkezden çok memnun olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımız ile birlikte gelebileceğimiz bir merkez. Büyükşehir Belediyesi bizlere çok güzel bir imkan sağlamış. Buradan ev hanımlarına sesleniyorum, hanımlar evde boş oturmak yerine Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu bu kursları değerlendirin. Burası aile ortamında, huzurlu bir şekilde çocuklarınızı emanet edebileceğiniz ve ekonomik anlamda sizlere katkı sağlayabilecek bir eğitim kurumu. Biraz yaratıcılığınız varsa biraz içinizden geliyorsa çocuğum var diye kimse kendini evine kapatmasın, bütün kadınları bu merkezlere davet ediyorum" diye konuştu.



"Çocuğum aşağıda ben yukarıda öğreniyorum"

Eğitim merkezinin en beğendiği yanının annelere hitap etmesi olduğunu belirten Sinem Karaca, "Çocuğum aşağı da deneyimli öğretmenler nezaretinde vakit geçiriyorken bende burada çok güzel şeyler öğreniyorum. Vaktimi boşa geçirmek yerine burada bir kaç ürün yaparak zamanımı dolu dolu geçirmek beni çok mutlu ediyor. Bize bu imkanı tanıyan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.



"Her yıl yeni bir kursa geleceğim"

Merkezdeki hobi kurslarına 3 yıldır devam ettiğini söyleyen Berrin Başkan ise "Kurslara ilk ev aksesuarları ile başladım. Ardından kurdele nakışı kursuna geçtim. Bu kurslardan çok şey öğrendim. Burada çeşitli ev aksesuarları, nazarlıklar, kurdele nakışı takılar tasarlıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Her yıl yeni bir kursa gelmeyi planlıyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 14:24:24 TSI

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