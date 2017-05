YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Erin halkın sorunlarını dinliyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da halkının sevgisini ve beğenisini kazanan ve mütevaziliği ile vatandaşlar tarafından her platformda takdir edilen Adıyaman Valisi Abdullah Erin, valilik makam kapısını halka açarak her kesimden vatandaşın derdini dinlemeye devam ediyor. Vatandaşların gönül rahatlığı ile kendisine ulaşması için makam odasının kapılarını sonuna kadar halka açan Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcıları Murat Süzen ve Ayhan Akpay'la birlikte valilik makamında vatandaşları ağırlayarak tek tek derdini ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların karşılaştığı sorun, talep ve beklentileri tek tek not aldıran Vali Erin, çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için de ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali Abdullah Erin, "Valilik olarak vatandaşların istek ve taleplerini kendilerinden dinleyip sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

