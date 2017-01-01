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Kartepe'de yaz bakımı başladı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Eşsiz doğa görüntüsüne sahip Kartepe ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ot biçme ekipleri, yaz bakım çalışmalarına başladı.

Yeşilin tüm tonlarına sahip Kartepe genelinde yaz bakımı çerçevesinde uzayan yabani otlar belediye ekipleri tarafından biçilerek görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde, yeşil alanlarda, ana arter yollar ve bağlantılı ara arter yol kenarlarında yaz aylarına girmeden önce ot temizlik ve bakımlarını tamamlamayı hedefliyor.

Kartepe genelinde süren bakım çalışmaları çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yağışlı havalarla birlikte uzayan yabani otla mücadele çalışmalarını Sarımeşe ve Rahmiye Mahalleleri'nde devam ettirdi. Ekipler Sarımeşe Mahallesi'nde ana arter güzergahlarda ağaç diplerini çapalayarak yabani otları temizlediler.

Diğer ekipler de Rahmiye Mahallesi'nde yol kenarlarında ve kaldırımlardaki otları biçerek görselliğe ve çevre kirliliğini önlemeye katkı veriyorlar. Belediye ekipleri yol kenarlarında ve yeşil alanlardaki diken, çalı ve böğürtlen öbeklerinin temizliği çalışmalarına ilçe genelinde ringler halinde devam edecek ve Kartepe'yi bayrama erkenden hazırlayacaklar.

(RFK-Y)



25.05.2017 14:35:36 TSI

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