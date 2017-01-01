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Başkan Ataç okul öncesi eğitim şenliklerine katıldı

- Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç;

- "Çocuklarımız en büyük umut kaynağımız"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Zehra Sarar Anaokulunda düzenlenen okul öncesi eğitim şenliklerine katıldı. Minik öğrencilerin sevincine ortak olan Ataç, çocuklarla yakından ilgilendi.

260 öğrenci ve velilerinin katıldığı etkinlikte çocukların yaptığı resimler, el işi çalışmaları gibi eserler sergilenirken, müzik ile birlikte dans eden çocuklar keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak olan Başkan Ataç, anaokulu öğrencileri ile yakından ilgilendi. Çocuklar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Ataç, "Çocuklarımız, geleceğimize dair en büyük umut kaynaklarımız. Ben onlara baktığım zaman ülkemizin aydınlık yarınlarını görüyorum. Umuyorum ki eğitim hayatlarının henüz başında olan yavrularımızın tamamı, çok iyi yerlere geleceklerdir. Biz onların her zaman yanlarındayız, destekçisiyiz" diye konuştu.

Başkan Ataç, öğrenci ve öğretmenler ile çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.

(İHA-Y)



25.05.2017 14:40:50 TSI

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