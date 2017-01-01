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Başkan Ataç'dan Ramazan ayı mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, Ramazan ayının, birliğin, beraberliğin ve manevi değerlerin güçlendiği bir ay olduğunu söyledi. "İnsanın kendi olduğu kadar, öteki olabildiği, karşısındaki insanı anlama, onu duyma, hissetme ve onunla paylaşımda bulunma ayıdır" diyen Ataç, mesajında şunları belirtti;

"Ramazan ayı; dargınlıkların ortadan kalktığı, kırgınlıkların giderildiği; hoşgörü, barış ve kardeşlik gibi değerlerin yaşatıldığı bir aydır. Yıllardır düzenlediğimiz sokak iftarlarıyla binlerce vatandaşımızı bu kutsal sofrada bir araya getirmiştik. Bu yıl da, bu buluşmalarımız devam edecek. Tepebaşı Belediyesi olarak Çamlıca, Batıkent, Şirintepe, Yeşiltepe, Ertuğrulgazi, Sütlüce, Esentepe, Fevziçakmak, Aşağısöğütönü, Yukarısöğütönü, Kumlubel, Zafer, Fatih, Sazova, Elmalık, Tunalı, Ömerağa, Bahçelievler, Yenibağlar, Çukurhisar, Muttalip, Gazipaşa, Gündüzler, Eskibağlar, Güllük, Yenimahalle, Işıklar, TOKİ Sıraevler, Şarhöyük, Hoşnudiye, Uluönder, Hacıseyit, Mustafa Kemal ve İhsaniye mahallelerimizde kuracağımız iftar sofralarında bu sene de Ramazan bereketini paylaşmamızı temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın ve Türk Ulusunun kutsal Ramazan ayını kutluyor; tüm insanlığa mutluluk, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini diliyorum."

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 14:47:03 TSI

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