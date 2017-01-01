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Başkan Böcek ANTİKAD'ın konuğu oldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:55
Başkan Böcek ANTİKAD'ın konuğu oldu
Başkan Böcek ANTİKAD'ın konuğu oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İş Kadınları Derneği'nin (ANTİKAD) 2017 yılı 5'inci olağan toplantısının konuğu oldu.
ANTİKAD'ın 2017 yılı 5'inci olağan toplantısının konuğu olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapmış oldukları çalışmaları derneğin üyeleriyle paylaştı. Konyaaltı'nın dünü ve bugününün anlatıldığı tanıtım filmiyle başlayan toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, kadınların istihdamına dönük birçok sosyal proje geliştirdiklerini söyledi.
Konyaaltı Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) açtıkları onlarca kurs ile her yıl binlerce ev hanımına mesleki ve sanat eğitimi verdiklerini dile getiren Muhittin Böcek, bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onaylı sertifika aldıklarını ve büyük bir bölümünün iş hayatına atıldığını bildirdi. Başkan Böcek, edindikleri mesleklerle aile ekonomisine katkı sağlayan ev hanımlarının istihdam oluşturduklarına da dikkat çekti.
Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'nin (KOSHİM) bahçesinde geçtiğimiz günlerde Kadın El Emeği Pazarı'nı da hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, burada kurulan 24 ayrı stantta ev hanımlarının, yapmış oldukları el işlerini satışa sunduklarını söyledi. Bu gibi sosyal içerikli projelerin kadın istihdamına büyük katkı oluşturduğunu dile getiren Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak her zaman kadın iş gücünü desteklediklerini kaydetti.
ANTİKAD Dernek Başkanı Leman Sedef Tuna ise Başkan Böcek'in dile getirdiği çalışmaların son derece önemli olduğuna vurgu yaparak bu gibi projelerin daha da yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Sedef Tuna, Başkan Böcek'e plaket takdim ederek katılımlarından ötürü teşekkür etti.
(SÇ-SÇ-Y)

25.05.2017 14:55:09 TSI
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