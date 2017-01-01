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Uçurtma Şenliğine Yoğun ilgi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:00
Uçurtma Şenliğine Yoğun ilgi
Uçurtma Şenliğine Yoğun ilgi
- Uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu
- Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yetkinşekerci:
- "Çok güzel renkli bir etkinlik oldu"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilen uçurtma şenliğini yoğun ilgi gördü. Farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
Allaben Göletinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Arçelik ve Gaziantep Büyükşehir Yardım Gönüllüleri Derneğince 9 okuldan aralarında engellilerinde bulunduğu 650 öğrencinin katılımıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Belediye tarafından yemek ve su dağıtılan şenlikte kukla gösterisi yapılarak öğrencilere uçurtma dağıtıldı. Öğretmenlerinin yardımıyla uçurulan uçurtmalar renkli görüntülere neden oldu. Düzenlenen etkinliğin bu kadar güzel olacağını düşünmediğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, "Harika bir organizasyonun yapıldığını dile getiren Duru, "650 öğrencimizle birlikte burada uçurtma uçuracağız. Çok güzel bir hava var. Öğrencilerimiz bulunan alan dışına çıkmasınlar. Çok güzel renkli bir etkinlik oldu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde ifade etti. Alleben göleti her zaman geldiğimiz bir yer çok eğlenceli diye ifade eden 11 yaşındaki Melike Kestane, "Çok eğlenceli ama uçurtmamı uçuramıyorum .Yine de çok güzel bir yer çok eğlenceli. Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.
Sınıfça beraber geldiklerini söyleyen Mehmet Özada, "Çok eğleniyorum uçurtma şenliğinde yüzümüzü de boyattık çok eğlenceli" diye konuştu. Orta okul öğrencisi İlayda Nur Bal ise, "Burada yemekler dağıtıldı arkadaşlarımızla önce yemeklerimizi yedik daha sonra da arkadaşlarımızla beraber uçurtmalarımızı uçurduk .Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

25.05.2017 15:00:54 TSI
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