YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep yöresel ürünleri Ankara'da vitrine çıktı

Gaziantep yöresel ürünleri Ankara'da vitrine çıktı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB), 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı' sloganıyla TOBB genel merkezinde açtığı yöresel ürünler standı, Türkiye'nin 81 ilinden gelen oda ve borsa temsilcileri ile Ankaralıların yoğun ilgisini gördü.

Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinin sergilendiği stantta, ziyaretçilere ayrıca kentin tarihi ve kültürel mekanlarının tanıtımı yapılarak, gün boyu çeşitli ikramlarda bulunuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 73. genel kurulunda, TOBB İkiz Kuleler bahçesinde kurulan stantlarda oda ve borsalar bulundukları illerin yöresel ürünlerinin tanıtımını yaptı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen 361 oda ve borsanın temsilcileri ile Ankaralıların ziyaretçi olarak yoğun ilgi gösterdiği yöresel ürünler stantlarında, Gaziantep Ticaret Borsası'nın 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' temalı kentin geleneksel lezzetlerini sergilediği stant ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanları ile geleneksel yemeklerini içeren afişlerle süslenerek TOBB merkezinde ziyarete açılan GTB standında, şehrin dünyaca ünlü lezzetleri Baklava ve Antepfıstığı ikramı yapıldı. Yöresel ürünler stantlarını gezen katılımcıların yakın ilgisini gören stantta ayrıca, Gaziantep'in tarihi ve kültürel alanlarının yer aldığı tanıtıcı broşürler dağıtılarak, bilgiler verildi. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve GTB Meclis Üyelerinin de genel kurulun ilk günü yalnız bırakmadığı stantta, farklı şehirlerden gelen oda ve borsa başkanları ile bürokratlar da ağırlandı. GTB Başkanı Tiryakioğlu, TOBB genel kurulunun ilk günü açılan ve bir gün boyunca yüzlerce kişiyi ağırlayan Gaziantep standında, Gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini, yöresel ürünlerini ve turizm güzelliklerini anlatma ve tanıtma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Tiryakioğlu, kadim şehir Gaziantep'in tanıtımına yönelik çalışmalara, sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(LO-SD-Y)



25.05.2017 15:05:27 TSI

NNNN

