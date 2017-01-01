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Müdür Sağlam'dan yapılandırma uyarısı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:07
Müdür Sağlam'dan yapılandırma uyarısı
Müdür Sağlam'dan yapılandırma uyarısı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ramazan Sağlam, kurum borçlarının yapılandırması ile ilgili sürenin 31 Mayıs Çarşamba günü sona erdiğini belirtti.
Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Ramazan Sağlam konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "3 Ağustos 2016 tarihli ve 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş işveren ve sigortalılarımıza 2016 Haziran ayından önceki sigorta primleri ve idari para cezalarına, genel sağlık sigortası borçlarına yapılandırma ve ödeme kolaylığı sağlanmıştır. Yasadan faydalanarak müracaat eden sigortalılarımızın ilk iki taksitleri 31 Mayıs 2017 tarihine ertelenmiştir. Gerek işverenlerimizin gerek sigortalılarımızın bu fırsatı kaçırmamaları için son ödeme tarihi olan 31 Mayıs 2017 tarihinden önce ilk iki taksitlerini yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir. Yapılandırma hakkını kaybeden sigortalılarımızın aynı zamanda önümüzdeki günlerde çıkacak olan yapılandırma haklarının da kaybedeceklerinin bilinmesi gerekmektedir. Sigortalılarımızın nasıl olsa tekrardan af çıkacak umuduyla taksitlerini ödememe gibi bir yanlışlığa düşmemeleri halinde çıkacak olan yapılandırma haklarının da bulunmayacağı da bilinmesi önemle rica olunur. Sigortalılarımızın taksitlerinin ertelenme gibi bir durum olmayacağı ve çıkacak olan yapılandırmadan faydalanmaları için bu son fırsatın kaçırılmaması önemle duyurulur" dedi.
(KA-SD-Y)

25.05.2017 15:07:46 TSI
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