YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı yapıldı

Besni Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 2017 yılı 1. dönem Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Besni İlçe Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen Meclis Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Toplantıda, 2016 yılı gelir ve gider hesapları görüşüldü ve 2016 yılı faaliyet raporu okundu. Daha sonra bir yıl süre ile görev yapacak Plan ve Bütçe Komisyon üyesi ile İhtisas Komisyon üye seçimi ile birlik encümeninde bir yıl süre ile görev yapacak 2 il encümeni ve 2 köy muhtarı seçimine geçildi. Seçim sonucunda birlik encümenliğine İl Genel Meclis Üyeleri Haci Ömer Şahin ve Ömer Korkmaz, köy muhtarlarından Beşyol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın ile Sayören Köyü Muhtarı Arif Demirkol seçildi. Kaymakam Gencer yeni seçilen üyeleri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, köy muhtarları ile il genel meclis üyeleri katıldı.

(RK-SD-Y)



25.05.2017 15:06:27 TSI

NNNN

