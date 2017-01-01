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Emirdağlı kadınlardan Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Emirdağlılar Vakfı Kadın Kurulu Yönetimi Başkanı Elif Bağcı ve yönetim kurulu üyeleri Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Nisan ayında kurulan vakfın çalışmaları ve Emirdağ hakkında Başkan Ataç'a bilgiler veren Bağcı "Tepebaşı Belediyesinden bugüne kadar çok destek gördük. Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, "Tepebaşı Belediyesi olarak bugüne kadar Eskişehir'de tüm dernek ve sivil toplum örgütlerinin yanında olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Elif Bağcı ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'a, Emirdağ'ın yaylalarında kurulan topak ev minyatürü hediye etti.

(İHA-MET-Y)



25.05.2017 15:08:36 TSI

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