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Sağlıklı yaşam için yürüdüler



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın destekleriyle MYO öğrencileri Hereke sahilinde sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirdi.

Körfez'de sağlıktan spora birçok alanda projeler ve çalışmalar gün geçtikçe büyüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran açtığı spor okulları ile adından sıkça söz ettirirken, gençlere verdiği desteklerle de 'Gençlerin Başkanı' olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. "Gençler varsa bizde varız" diyen Başkan İsmail Baran, spor alanında başlattığı projelerle sağlıklı nesillerin yetişmesine öncülük ediyor.

Hereke sahilinde gerçekleştirilen sağlıklı yaşam yürüyüşüne Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın spor danışmanı Metin Özkan ve Hereke MYO Okul Temsilcisi Onur Kından katıldı. Yürüyüşün ardından Hereke Meslek Yüksekokulu'nda Okul Müdürü Burcu Candan, Müdür Yardımcısı Uğur Yücel, Ayşen Şimşek Kandemir ve Öznur Gökkaya öğrencileri ağırlayarak, kahvaltı ikramında bulundu.

Yürüyüşe katılarak keyifli bir gün geçiren öğrenciler, "Gençleri bir arada tutarak kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine öncülük ettiği için Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran'a çok teşekkür ederiz. Başkanımız gerçekten 'Gençlerin Başkanı'. İlçemizde bizlere yönelik projelerin de ortaya konulması bizleri çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandılar.

(RFK-Y)



25.05.2017 15:14:35 TSI

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