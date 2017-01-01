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Karabağlar yaylasında sorun çözüldü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:19
Karabağlar yaylasında sorun çözüldü
Karabağlar yaylasında sorun çözüldü
- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları sonrasında Karabağlar Yaylası'ndaki "ot sineği" problemi çözüldü.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe ilçesinde uzun yıllardır her bahar döneminde yaşanan ve "ot sineği" olarak bilinen bir sivrisinek türü problemini çözüme kavuşturdu. Yaşam süresi yaklaşık 1 ay olan ve ciddi rahatsızlık yaratan sivrisinek türünün, 2016 yılı içerisinde yapılan "Sivrisinek Tür Tayini" çalışmaları sonucu "Ochlerotatus Provocans" olduğu ekipler tarafından tespit edildi.
Yapılan tespitler sonrasında ekipler Karabağlar Yaylası'ndaki yaklaşık 350 hektarlık sulak alanda çalışmalarını başlattı. 45 gün süren çalışmalar sonrasında fiziksel tedbirler ve biyolojik müdahaleyle yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuldu.
(BT)

25.05.2017 15:19:32 TSI
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