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Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:20
Kendileri küçük ama yürekleri kocaman
Kendileri küçük ama yürekleri kocaman

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Anaokulu öğrencileri oyuncaklarını ve kıyafetlerini ihtiyaç sahibi yaşıtları kullansın diye Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı'na bağışladılar.
Tekkeköy Anaokulu tarafından yılsonu etkinlikleri kapsamında 'Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur' adlı program düzenlendi. Anaokulu öğrencilerinin 'Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur' adlı programındaki muhteşem gösterileri ve etkinliklerinin ardından öğrenciler kıyafetlerini ile oyuncaklarını, maddi durumu iyi olmayan arkadaşları da kullanabilsin diye Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı'na bağışladılar.

Tekkeköy Anaokulu öğrencilerinden örnek davranış
Öğrencilerin örnek davranışıyla ilgili bir açıklama yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ''Tekkeköy Anaokulu öğrencilerini canı gönülden kutluyorum. Kendileri küçük ama yapmış oldukları çok büyük ve anlamlı. İhtiyaç sahibi arkadaşları için hayır çarşımıza kıyafet ve oyuncaklarını bağışladılar. Yapmış oldukları bu davranış beni de derinden etkiledi. Kendileri küçük ama yürekleri kocaman melek yüzlü evlatlarımızın paylaşım duygularını pekiştiren ve örnek olan bu davranışı herkese öncü olacaktır. Meleklerimi tekrar kutluyorum. Ayrıca etkinliklerine katılamamış olsam da her zaman yanlarında olup eğitim için elimizden geldiğince destekçi olmaya çalışacağız" dedi.
Programa Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Karakaya, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, okul müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.
(SAM-SLH-Y)

25.05.2017 15:20:18 TSI
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