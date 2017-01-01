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Öğrenciler Başkan Karaçoban'ı kahvaltıda ağırladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Atatürk Ortaokulunu okul aile birliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltıya katıldı.

Atatürk Ortaokulunu okul aile birliği tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya katılan Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilerin taleplerini dinledi. Programda öğrenciler Başkan Karaçoban'ın bilgi ve tecrübelerinden yararlanma imkanı buldu. Programda konuşan Alaşehir Atatürk Ortaokulu Müdürü Süleyman Karcı, "Her zaman bize desteklerini esirgemeyen, okulumuzun çevre düzenlemelerinde bizlere yardımcı olan Başkanımız Gökhan Karaçoban'a sonsuz teşekkür ederiz" dedi. Başkan Karaçoban, eğitime ve sosyal projelere ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kahvaltılı programa Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Meclis Üyesi Hasan Alıcı ve okul aile birliği üyeleri katıldı.

(AY-Y)



25.05.2017 15:23:16 TSI

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