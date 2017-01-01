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Öğrenci velisinin duyarlılığı faciayı önledi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta bir taşımacılık firması tarafından ikame araç olarak kullanılan servisin fiziksel sorunları, bir öğrenci velisinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde aracın Trafik Kanununa uygun olmadığı anlaşılan araç servisten men edildi.

Milas'ta özel bir okula öğrenci servisi olarak hizmet veren şirketin, ikame araç olarak geçici olarak kullanıma soktuğu araç, okul müdürü ve bir öğrenci velisinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde aracın, servis yönetmeliklerine uygun olmadığı gibi, geçerli muayenesinin de bulunmadığı belirlendi.

21 Mayıs'ta öğrencileri taşımak için gelen minibüsün fiziki yetersiz görünümü okul müdürü ve bir öğrenci velisinin dikkatini çekti. Taşımacılık firmasıyla veliler arasında geçen görüşme Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne taşındı. Yapılan kontrolde aracın geçerli muayenesinin bulunmadığı ve servis yönetmeliklerine uygun olmadığı belirlendi. Araç, eksiklerinin tamamlanmasına kadar trafikten men edildi.

Duruma tepki gösteren ve isminin açıklanmasını istemeyen öğrenci velisi, yakın zamanda Ula'da 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan minibüs kazasını örnek göstererek, özellikle çocuklar konusunda daha hassas olunması çağrısında bulundu.

Firma yetkilileri, öğrencileri ve velileri mağdur etmemek için, geçici olarak serviste bulunan donanımlı aracın yerine başka bir aracın kullanıldığı savunmasını yaptı.

(DL-MB-Y)



25.05.2017 15:24:54 TSI

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