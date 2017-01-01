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Milas'ta yetenekli gençler sahnede

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:31
Milas'ta yetenekli gençler sahnede
Milas'ta yetenekli gençler sahnede

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen Nebi Uslu Tiyatro Şenliği, "Kaç Baba Kaç" isimli oyunla başladı. Yetenekli lise öğrencilerinin sergilediği tiyatro gösterisi, izleyicilerden tam not aldı.
Milas Şehir Tiyatrosu kurucusu, emekli Öğretmen Nebi Uslu anısına bu yıl 8. kez düzenlenen Tiyatro Şenliği, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından sahneye konulan "Kaç Baba Kaç" adlı oyun ile start aldı.
Geçtiğimiz Salı akşamı saat 20.30'da başlayan ve katılımın oldukça fazla olduğu oyun izleyenler tarafından beğeniyle takip edildi.
Ray Cooney tarafından yazılan, çevirisini Haldun Dormen ve Kemal Uzun'un yaptığı, Erdem Katırcı tarafından yönetilen geçmişte yapılan bir hatanın, hayatınızın dönüm noktasında karşınıza çıkması üzerine kurulu bir komedi türü olan oyun genç ve amatör tiyatrocular tarafından başarıyla sahneye kondu.
Oyun sonunda Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ali Pilavcı'ya çiçek takdim eden, Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürü Salim Tanış; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın şehir dışında olması nedeniyle gösteriye katılamadığını, herkese sevgi ve saygılarını ilettiğini belirtti.
Tanış, gecede şunları kaydetti: "Çağdaş ve uygar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşları olan bu genç kardeşlerimizin gösterdiği performans bizleri son derece memnun etti. Nebi Uslu Tiyatro Şenliğimize katılımınızdan ve ortaya konan bu güzel oyunda emeği gecen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum."
Nebi Uslu'nun öğretmeni olduğunu belirten Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ali Pilavcı; "Milas Belediyesi tarafından düzenlenen ve her zaman rahmetle andığım değerli hocam Nebi Uslu Tiyatro Şenliği'ne 7. Kez katılıyoruz. Okulumuz eğitim, spor, müzik, tiyatro ve sanatta her zaman iddialı olmuştur. Bu gün ortaya konan oyun ile bunu bir kez daha görmüş olduk. Ben 6 ay boyunca canla başla ve büyük bir özveri ile çalışan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor ve kendileriyle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.
Jüri üyeliğini; Kenan Yıldırım, Ziba Türk ve İlker Erçam'ın yaptığı 8. Nebi Uslu Tiyatro Şenliğ'nde dün Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından, Derya Çelebi'nin yazıp yönettiği "Zühtü'nün Dolapları" adlı oyun ile devam etti.
Etkinlik; bugün Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından, Moliere'nin yazdığı Özlem Beytor'un yönettiği "Hastalık Hastası",adlı oyun ile devam edecek ve yarın, Milas Özel Final Temel Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından, Yankı Büyükkaraca'nın yazıp yönettiği "Garibiz" adlı oyunla son bulacak.
8. Nebi Uslu Tiyatro Şenliğinin ödül töreni ise 28 Mayıs Pazar günü yapılacak.
(DL-MB-Y)

25.05.2017 15:31:45 TSI
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