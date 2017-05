YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'de Ramazan geleneği bu yılda sürecek

DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında her gün farklı bir mahallede iftar sofrası kuracak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, mahalle iftarlarının yanında günde 5 bin kişinin iftar yapacağı Ulu Cami yanındaki alanda kurulan iftar çadırında da hizmet verecek. Oda ve hayırseverlerin katkılarıyla iftar verilecek çadırda her gün çorba, sıcak yemek, pilav ve tatlı olmak üzere 4 çeşit yemek ikramı yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11 ayın sultanı ramazan ayı ile bir kez daha buluşabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Bereket, barış, kardeşlik ve bütün güzelliklerin yaşandığı bir ramazan ayı olmasını diliyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu yılda her gün 1 mahallede iftar vereceğiz. Ramazan ayında vatandaşlarımızla aynı sokakta, aynı sofrada buluşmaya devam edeceğiz. Mahallelerimizde, yaptığımız çalışmaları anlatacağız ve vatandaşlarımızın bizden isteklerini dinleyeceğiz. Denizli'de güzel bir ramazan geçireceğiz" dedi.

25.05.2017 15:36:42 TSI

