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Çorum Belediyesi'nden camilerde Ramazan temizliği



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, Ramazan ayı öncesi il merkezindeki cami ve mescitlerde temizlik çalışması başlattı.

Çorum Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl İl müftülüğü ve Tokat vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte ilimiz merkezinde bulunan cami ve ibadethanelerin temizliğinin yapılmasıyla ilgili imzalanan protokol çerçevesinde cami temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, sosyal Belediyecilik alanında yaptıkları faaliyet ve çalışmaların toplumun bütün kesimlerini kapsadığını belirterek, şehirde, insanların hayatını kolaylaştıran, yaşam standardını yükselten çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Belediye olarak hayatın bütün alanlarında var olduklarını diyen Başkan Külcü, "Geçtiğimiz yıl ibadethanelere yönelik hizmetlerimizi daha çeşitlendirdik. Bu hizmetlerden bir tanesi de cami temizliği idi. Camii temizliğimi projemiz ilimizdeki 86 cami, 1 cem evi ve 17 Kur'an kursunun temizliği ile devam ediyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi Allah'ın evi olan camilerimizi pırıl pırıl yapmak için gece gündüz ekiplerimiz çalışıyor. İbadethanelerimizi tertemiz yaparak ramazan ayına hazırladık. Ramazan ayının tüm İslam alimine hayırlar getirmesini diliyorum"dedi.

Çorum Belediye'sinin başlatmış olduğu camii temizlik hizmeti dolayısıyla camii imam hatipleri ve cami cemaati memnuniyetini dile getirdi.

Çatalhavuz Camii İmam Hatibi Erdal Aktaş, "Çorum Belediyesi camii temizlik hizmeti başlatmadan önce bizlerde camilerimizi temiz tutmaya özen gösteriyorduk ancak bu temizlik sadece halıları temizlemekle kalıyordu. Buda yeterli olmuyordu. Çorum Belediyesi cami temizlik hizmetine başladıktan sonra sadece halıları temizlemiyor, camilerde el değmedik yer bırakmıyorlar. Camilerimizin her yerini temizliyor. Halılar temizlendikten sonra sıfır halı gibi oluyor. Belediye, Diyanet camiamızın ve cemaatimizin sorumluluğunu üstlendi" diye konuştu.

(MMY-BÖ)



25.05.2017 15:42:44 TSI

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