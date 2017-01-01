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Samancı'dan çiftçilere müjde



(Fotoğraflı)



Hüseyin Arslan

AĞRI (İHA) - Ağrı Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı çiftçilere müjde vererek destekleme paralarının Cuma günü çiftçilerin hesabına yatırılacağını söyledi.

Damızlık Koyun Keçi Birliği (DKKB) Başkanı Samancı, üyelerine gönderdiği mesajda 2016 yılı Anaç, Koyun ve keçi destekleme paralarının banka hesaplarına Cuma gününden itibaren yatırılacağını belirtti. Destekleme parasının 9 Haziran'a kadar yatırılacağını dile getiren Samancı, anaç koyun keçi destekleme ödemesi için tüm çiftçilere hayırlı ve bol kazançlar diledi. Samancı, "Çiftçilerimize hükümetimizin sağlamış olduğu desteklemeler ve hibelerden ötürü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan'ımız Sn Faruk Çelik'e, bakanlık bürokratına, İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüklerine destek ve emeklerinden dolayı çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

(HA-AT-Y)



25.05.2017 15:55:25 TSI

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